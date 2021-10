Er verabschiedet sich erst mal von der großen Kinoleinwand! Am Donnerstag war es so weit: Der langersehnte neue James Bond-Streifen "Keine Zeit zu sterben" lief endlich in den deutschen Kinos an. Für Hauptdarsteller Daniel Craig (53) geht damit eine Ära zu Ende – ganze 15 Jahre verkörperte der Brite den Agenten mit der Lizenz zum Töten. Doch was steht nach der langen Zeit als 007-Star an? Daniel hat schon das nächste große Schauspielprojekt in petto!

Wie der New York Theatre Guide berichtet, wird der 53-Jährige im kommenden Jahr an den Broadway zurückkehren und die Theaterbühne unsicher machen. Zusammen mit Schauspielerin Ruth Negga (39) wird er 15 Wochen lang in dem Shakespeare-Klassiker "Macbeth" zu sehen sein. Am 29. März 2022 wird die Uraufführung des Stücks stattfinden – dann können Fans den charismatischen Briten bis zum 25. April von einer anderen Seite bestaunen.

Dass Daniel jetzt auf einmal auf der großen Theaterbühne in New York steht, ist für ihn allerdings keine Premiere. Schon des Öfteren war der Beau abseits großer Filmproduktionen tätig. So hatte er 2013 an der Seite seiner Ehefrau Rachel Weisz (51) im Stück "Betrayal" mitgespielt. Vier Jahre zuvor war Daniel sogar an der Seite von Hugh Jackman (52) in "A Steady Rain" zu sehen.

Anzeige

Getty Images Daniel Craig, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Daniel Craig, Hollywoodstar

Anzeige

Getty Images Daniel Craig und seine Ehefrau Rachel Weisz, 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de