Die Met Gala ist für die außergewöhnlichen Outfits ihrer prominenten Gäste bekannt. Rapper A$AP Rocky (33) stach bei der diesjährigen Veranstaltung aber besonders hervor. An der Seite seiner Freundin Rihanna (33) zeigte er sich in einer bunten Patchworkdecke, die zum Mantel umfunktioniert worden war. Das Kuriose: jetzt hat sich eine Frau gemeldet, die diese Decke anscheinend sehr gut kennt. Bei dem Outfit des Rappers handelt es sich angeblich um die Tagesdecke ihrer Uroma!

Eine Frau namens Sarah postete ein Bild auf Instagram, auf dem offenbar dieselbe Decke, die A$AP Rocky zur Gala getragen hat, zu sehen ist. Sie liegt als Tagesdecke auf einem Bett. "Die Decke meiner Uroma wurde vor einiger Zeit an einen Second-Hand-Laden gespendet", schrieb Sarah unter das Bild. Als sie das Foto von der Met Gala gesehen habe, sei ihr sofort klar gewesen, dass es sich dabei um dieselbe Decke handeln müsse. In einem Interview mit Vogue hatte der Designer Eli Russell Linnetz berichtet, dass er die Decke tatsächlich in einem Second-Hand-Laden gefunden habe. "In dem Stück steckt eine intensive Erzählung, von außen ist sie wunderschön und von innen steht sie für eine Welt aus Erinnerungen", schwärmte der Designer.

Die Fans im Netz sind von der kuriosen Geschichte begeistert. "Toll! Wie unwahrscheinlich ist so was, bitte? Legendär", kommentiert ein User. "Wundervoll, das ist etwas für die Geschichtsbücher", stimmt ein anderer Fan zu.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala im Septmeber 2021

Getty Images A$AP Rocky bei der Met Gala 2021

Getty Images A$AP Rocky, Musiker

