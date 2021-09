Endlich teilen A$AP Rocky (32) und Rihanna (33) ihr Liebesglück mit der ganzen Welt! Nach jahrelangen Gerüchten machten es die Sängerin und der Rapper im vergangenen Mai offiziell: Sie sind tatsächlich zusammen! Ihre Beziehung halten die zwei Turteltauben jedoch weitgehend privat. Nur selten werden die beiden von Paparazzi erwischt. Umso schöner sind nun diese Fotos von der diesjährigen Met Gala: A$AP Rocky und Rihanna geben ihr Red-Carpet-Debüt als Paar!

Erstmals seit der Bekanntgabe ihrer Liebe ließen sich die Musiker gemeinsam auf dem Megaevent in New York ablichten. Dabei begeisterten die zwei Turteltauben ihre Fans mit zusammenpassenden Outfits: Rihanna setzte auf ein schwarzes Mantelkleid mit hohem Kragen, während ihr Liebster sich für einen bunten Steppdecken-Look entschied. Auf den Bildern wirken die beiden total vertraut: Auf einigen Aufnahmen kuscheln A$AP Rocky und seine Freundin sogar.

Dass das Paar total glücklich miteinander ist, dürfte mittlerweile eigentlich fast jedem Fan bekannt sein. Als der "Praise The Lord"-Interpret im vergangenen Mai erstmals in einem Interview über die Beauty gesprochen hatte, schwärmte er in den höchsten Tönen von ihr: "Beziehungen sind so viel besser, wenn man 'Die Eine' gefunden hat. Sie ist so viel besser als eine Million andere Frauen."

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala im Septmeber 2021

