Gute Nachrichten für alle Fans von Adele (33)! Die britische Sängerin hat seit sechs Jahren keinen Song mehr rausgebracht. Vor Kurzem spekulierten ihre Anhänger bereits, dass die "Someone Like You"-Interpretin bald neue Musik veröffentlichen könnte. In mehreren Städten auf der ganzen Welt tauchten Plakate mit der Zahl 30 auf: Fans vermuteten dahinter den Titel ihres neuen Albums. Zu einem neuen Album ist bisher nichts bekannt, doch Adele kündigte nun einen neuen Song an!

Auf Twitter postete sie einen Teaser zu ihrer neuen Single "Easy On Me", die am 15. Oktober erscheinen soll. In dem Schwarz-Weiß-Clip sitzt Adele in einem Auto und legt eine Kassette ein. Sie hält ihre Hand während der Fahrt aus dem Fenster und bewegt sie in einer Wellenbewegung. Durch die offenen Autofenster flattern Notenblätter heraus. In der letzten Kameraeinstellung sieht man, dass an dem Auto ein Anhänger befestigt ist, auf dem Möbel stehen. Die Szene wirkt wie ein Aufbruchsszenario.

Die Fans im Netz sind begeistert. "Das ist keine Übung, Adele kommt zurück!", kommentierte ein Follower aufgeregt. "Ich brauche das ganze Lied, jetzt!", fügte ein anderer Fan hinzu. "Die Queen ist zurück", schrieb ein weiterer User euphorisch.

Adele im Februar 2017

Adele, Musikerin

Adele, Sängerin

