Endlich gibt es mehr Details zu Kim Kardashians (40) neuem TV-Projekt! Erst im Juni endete das langjährige Erfolgsformat Keeping up with the Kardashians, das die Reality-TV-Queen berühmt gemacht hatte. Doch schon vor dem Ende der Serie tüftelte der Kardashian-Jenner-Clan an neuen Show-Ideen. Eine davon befindet sich gerade schon in Produktion. Kim gewährte ihren neugierigen Fans jetzt sogar einen Blick hinter die Kulissen.

In ihrer Instagram-Story teilte die Kalifornierin ein Foto des Produktionsteams, wie es hinter den Kameras stand und sich dazu bereit machte, zu filmen. "Tag eins der Interviews", schrieb die 40-Jährige lediglich dazu. Mehr gab sie jedoch nicht preis. Ein Insider hingegen war etwas mehr in Plauderlaune. Er verriet gegenüber Us Weekly: "Es ist ein ganz anderes Konzept. Es ist viel schicker. Sie machen die neue Show etwas politisch." So soll der Fokus sehr stark auf Kims Werdegang als Anwältin liegen, der bei KUWTK lediglich angeteasert wurde.

Doch nicht nur Kim soll in der neuen Realityserie Sendezeit bekommen. "Die neue Show wird die gesamte Familie mit einbeziehen, aber Khloé Kardashian (37), Kourtney Kardashian (42) und Kris Jenner (65) werden am stärksten involviert sein", erklärt die Quelle weiter.

Anzeige

Getty Images Khloe, Kylie, Kris, Kourtney, Kim und Kendall in 2011

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der amfAR-Gala in NYC im Februar 2019

Anzeige

Werdet ihr euch Kims neue Realityshow angucken? Nein, eher nicht. Ja, endlich KUWTK-Ersatz! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de