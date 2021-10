Tom Beck (43) und Chryssanthi Kavazi (32) plaudern über ihre erste Begegnung! Der Alarm für Cobra 11-Star und die GZSZ-Darstellerin sind seit über sechs Jahren ein Paar – drei davon verheiratet. Im November 2019 konnten sie sogar ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Die Geburt ihres Sohnes machte ihr Glück perfekt. Doch wie hat Tom und Chryssanthis Liebesgeschichte einst überhaupt angefangen?

In ihrem Podimo-Podcast "Brez’n mit Zaziki" verriet Chryssanthi, dass sie Tom zum ersten Mal vor mehreren Jahren begegnet sei: "Wir haben uns kennengelernt beim Ausgehen in Köln." Tom sei damals häufiger in dem Laden gewesen und habe dementsprechend die meisten Leute dort gekannt – Chryssanthi war ihm bis dato aber noch nicht aufgefallen. "Du sahst auch anders aus, du hattest nämlich ein geiles Kleid getragen", erinnerte sich der 43-Jährige. Doch er zögerte, sie anzusprechen. Das übernahm stattdessen seine Bekannte. "Ich hab mich nur erkundigt und dann meinte Katrin: 'Komm' ich stelle euch mal vor, ich hab die angequatscht, die ist, glaube ich, auch Schauspielerin'", verriet er.

Mit dem Schauspiel hatten Tom und Chryssanthi auch direkt ihr erstes Gesprächsthema. Die gebürtige Wolfenbüttelerin hatte dies damals noch studiert. "Ich hatte richtig Panik davor, weil ich damals meinen Job dafür aufgegeben habe, und irgendwann hast du gesagt, dass du für RTL arbeitest", ließ die 32-Jährige die erste Begegnung mit Tom Revue passieren.

Instagram / chriss_cross Chryssanti Kavazi und Tom Beck

Timm, Michael / ActionPress Tom Beck und Chryssanti Kavazi bei einer Aids-Gala im November 2018

Instagram / tombeckphotos Tom Beck und Chryssanthi Kavazi

