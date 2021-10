Rihanna (33) zählt zu den erfolgreichsten Popstars der heutigen Zeit: Die "Umbrella"-Interpretin ist seit einigen Wochen sogar Milliardärin! Zu diesem großen Vermögen kam sie nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihre Kosmetikfirma Fenty Beauty und ihre Unterwäschemarke. Rihannas Erfolg macht ihr so schnell also niemand nach – doch an ihren unverkennbaren Look kommt so manche Influencerin dann doch heran: In den sozialen Medien machen gerade zwei TikTokerinnen als Rihanna-Doppelgängerinnen von sich reden!

Die Influencerin Priscila Beatrice hat sich auf TikTok zu einem regelrechten Star entwickelt: Auf der Social-Media-Plattform folgen ihr mittlerweile immerhin über zwei Millionen Menschen. Zu dieser großen Reichweite hat es die Beauty vor allem mit Clips gebracht, in denen sie Looks von Rihanna nachstellt – und in diesen Videos sieht sie der "Desperado"-Sängerin zum Verwechseln ähnlich. "Einfach ihr Zwilling" oder auch: "Ich habe noch nie so einen glaubhaften Doppelgänger gesehen", kommentierten die Posts beispielsweise zwei User.

Auch eine Nutzerin namens Avery hat sich mit ihrer Ähnlichkeit zu der "Diamonds"-Interpretin inzwischen einen Namen auf der Videoplattform gemacht. "Ich bekomme schon mein ganzes Leben gesagt, dass ich wie Rihanna aussehe", schrieb die Blondine zu einem ihrer Clips. Und tatsächlich bekommt sie das in der Kommentarspalte auch regelmäßig von ihren rund 23.000 Followern bestätigt.

Instagram / priscila.beatrice Priscila Beatrice, TikTokerin

Instagram / priscila.beatrice Die Influencerin Priscila Beatrice im September 2021

TikTok / notavrey Avery, TikTokerin

