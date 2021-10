Wie geht es Manni und Lucas nach ihrem siegreichen Abend? Der 55-Jährige und sein Sohn nahmen bei dem The Biggest Loser-Special "Family Power Couples" teil – und das mit ganz schön viel Erfolg! Woche für Woche purzelten die Pfunde nur so und am Ende schafften sie es schließlich auch ins Finale. Mit ihrem Auftritt dort hauten sie alle vom Hocker – und erzielten das beste Ergebnis auf der Waage! Hat das Männergespann mit der Goldmedaille gerechnet?

"Mit dem Sieg haben wir nicht gerechnet. Wir haben immer nur von Woche zu Woche geplant, weil alle anderen Teams auch stark waren", gibt Manni im Promiflash-Interview zu. In den Augen des 19-jährigen Lucas sei es das "Sahnehäubchen" gewesen – da sie auch ohne Sieg einen großen Schritt nach vorne gemacht hätten. Mit ihrer Leistung seien sie auch sehr zufrieden, hätten ihre eigenen Erwartungen sogar übertroffen.

Auch über die Reunion mit ihren Mitstreitern haben sich die Kölner gefreut. "Es war sehr schön, alle wiederzusehen nach der langen Zeit", findet Manni, der mit einem Gewicht von 129,3 Kilogramm in den TV-Wettbewerb gestartet war. Und auch von deren Abnehmerfolg waren die beiden total begeistert. "Team Lila und Orange haben uns am meisten geflasht mit ihrem Auftritt. Das war top!", loben sie ihre einstigen Konkurrenten gegenüber Promiflash.

"The Biggest Loser – Family Power Couples" – alle Folgen auf SAT1.de und Joyn.

Anzeige

© SAT.1/Julia Feldhagen Manni im "The Biggest Loser"-Finale

Anzeige

© SAT.1/Willi Weber Lucas und Manni, "The Biggest Loser"-Kandidaten

Anzeige

© SAT.1/Julia Feldhagen Lucas im "The Biggest Loser"-Finale

Anzeige

Würdet ihr von Manni und Lucas gerne auch nach der Show was sehen? Ja, unbedingt! Nee, für mich ist die Geschichte abgeschlossen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de