Die Sieger des The Biggest Loser-Specials stehen fest! Bei dem Spin-off "Family Power Couples" kämpften acht Familienduos um ein neues Leben – und den ersten Platz. Im heutigen Finale stehen sich am Ende drei Teams gegenüber und stellen sich ein letztes Mal auf die Waage. Zwar haben alle Kandidaten mit ihrer Wahnsinnsveränderung die Zuschauer vom Hocker gehauen – doch nur zwei schaffen es am Ende aufs Siegertreppchen!

Manni nimmt seit Beginn der Dreharbeiten stolze 44,9 Kilogramm ab, sein Sohn Lucas 36,6 Kilogramm – damit ziehen die Kölner an all ihren Mitstreitern vorbei und krallen sich die Goldmedaille. Manni hat allerdings nicht nur die Couple-Challenge gewonnen, er liegt auch in der Einzelabnahme vor allen anderen Teilnehmern. Ihr Glück können sie kaum fassen und fallen sich bei der Siegerverkündung freudestrahlend in die Arme.

Schon im Camp auf Naxos haben die beiden immer ihr Bestes gegeben – und auch nach den Dreharbeiten sind sie am Ball geblieben. "Wir haben das Ziel vor Augen und kämpfen deswegen umso mehr", betonte der Teenager im Vorfeld gegenüber Promiflash. Sein Vater war bereits vor dem Showdown siegessicher – er sah sie in dem TV-Wettbewerb ganz weit vorne.

