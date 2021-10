Menowin Fröhlich (34) und seine Freundin Senay (30) schwelgen im Babyglück. Anfang Oktober erfreute der ehemalige DSDS-Teilnehmer seine Community mit zuckersüßen Neuigkeiten: Er ist zum sechsten Mal Vater geworden. Auch den Namen und ein erstes Foto teilten die stolzen Eltern bereits im Netz. Canel Lousyen heißt der neue Familienzuwachs. Im Hause Fröhlich kein sonderlich ungewöhnlicher Name für das Baby, immerhin heißen Menowins andere Kinder Jiepen, Djievess, Vioness, Geneve und Joel. "Für mich muss ein Name [...] schön klingen, und ich finde es dann auch noch obendrauf geiler, wenn er eine Bedeutung hat. Das war mir immer wichtig", hielt Menowin bereits 2019 in einem Promiflash-Interview fest.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de