Was für eine tolle Geste von Anne Menden (36)! Die Schauspielerin steht ihrer GZSZ-Familie offenbar sehr nahe – immerhin ist sie mittlerweile auch seit 17 Jahren ein Teil der beliebten RTL-Daily. Ganz besonders scheint der Emily-Darstellerin dabei Lennart Borchert alias Moritz Bode, der seit rund einem Jahr den Cast verstärkt, ans Herz gewachsen zu sein. Denn sie gratulierte ihrem Co-Star nun ganz süß zu seinem 22. Geburtstag.

"Happy Birthday, kleiner Bruder von einer anderen Mutter", witzelt Anne in ihrem Instagram-Beitrag. Die gebürtige Troisdorferin schreibt weiter, dass sie Lennart nur das Beste wünsche und für ihn hoffe, dass all seine Träume in Erfüllung gehen. "Schön, dich in der #gzszcrew zu haben! Lass dich heute ordentlich feiern!", betont die 36-Jährige abschließend.

Allem Anschein nach freute sich das Geburtstagskind auch riesig über die herzlichen Glückwünsche von seiner Kollegin. Denn er reagierte bereits auf ihren Post und schreibt in der Kommentarspalte des Beitrags: "Danke dir Anne." Das unterstreicht Lennart unter anderem noch mit einem Herz-Emoji.

Instagram / annemenden Anne Menden, Lennart Borchert und Iris Mareike Steen im Juni 2021

Getty Images Anne Menden beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf im November 2019

ActionPress Lennart Borchert beim Special-IMAX-Screening von "Tenet" in Berlin im August 2020

