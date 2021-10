Fürst Albert II. (63) erwartet seine Frau schon bald wieder in Monaco! Im Moment erholt sich Fürstin Charlène (43) noch in ihrer Heimat Südafrika von einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion. Anfang September war sie dort sogar zusammengebrochen und in eine Klinik eingeliefert worden. Wann die zweifache Mutter wieder reisen und zu ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Kindern fliegen kann, ist bisher noch nicht bekannt. Nun versicherte Albert jedoch: Er rechnet mit Charlènes baldiger Rückkehr!

Im Interview mit RMC Radio sprach der 63-Jährige über seine Gattin und gab sich dabei durchaus optimistisch. Charlène sei "immer noch in Südafrika, aber schon sehr bald wieder zurück." In wenigen Tagen bespreche sich das Paar mit den behandelnden Ärzten. Die Gesundheit der ehemaligen Schwimmerin erhole sich aber zunehmend, wie Albert berichtete: "Es geht ihr besser, aber es war sehr kompliziert für sie, weil sie unter verschiedenen Beschwerden gelitten hat."

Schon kurz nach Charlènes Zusammenbruch hatte Albert beteuert, dass dieser Vorfall kein Grund zur ernsthaften Sorge sei. "Es war wirklich nur ein kleiner Zwischenfall. Es hatte nichts zu bedeuten!", hatte er gegenüber RTL betont. Dass seine Frau tatsächlich noch bis Ende Oktober in Südafrika bleiben muss, hatte der Fürst schon damals für unwahrscheinlich gehalten.

Fürstin Charlène und Fürst Albert mit ihren Kindern

Fürst Albert II. im Juni 2021 in Monaco

Fürstin Charlène und Fürst Albert

