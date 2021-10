Shannen Doherty (50) gibt nicht auf! Die Schauspielerin erhielt im Februar 2020 die Nachricht: Ihr Brustkrebs ist im vierten Stadium zurückgekehrt, nachdem sie noch drei Jahre zuvor in Remission gegangen ist. Die Diagnose sieht der Charmed-Star allerdings nicht als Todesurteil an – im Gegenteil: Sie spornt Shannen an, weiterzumachen. "Ich möchte einfach so handeln, dass ich keine Dinge abhaken muss, weil ich weiter darum kämpfen werde, am Leben zu bleiben", betonte die US-Amerikanerin vor Kurzem gegenüber ABC News.

