Denise Merten (31) macht ein schreckliches Erlebnis publik. Die Influencerin ist eigentlich glücklich mit ihrem Henning (31) verheiratet. Doch das Paar musste in der Vergangenheit auch schon einen schweren Schicksalsschlag überstehen: Im vergangenen Jahr verloren sie ihr zweites Baby – dies geschah kurz bevor sie an dem Format Das Sommerhaus der Stars teilnahmen. Mit Promiflash spricht die Mutter eines Sohnes nun über die Fehlgeburt.

In der sechsten oder siebten Woche hätten sie von der Schwangerschaft erfahren. "Wir waren total überfordert, weil wir so schnell nicht damit gerechnet haben, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt auch den Wunsch nicht hatten", schildert Denise gegenüber Promiflash. Sechs Wochen später sei es für das Paar ins Sommerhaus gegangen, der Vertrag sei bereits unterschrieben gewesen. "Also machte ich einen Termin bei meiner Ärztin zur genauen Kontrolle. Kurz davor ging es aber auf einen natürlichen Wege ab. [...] Es ging so schnell alles, sodass wir echt überrumpelt waren. Aber wir sind damit beide zusammen sehr gut umgegangen und haben uns letztes Jahr erstmal gesagt, wir lassen uns noch etwas Zeit", gibt sie weitere Einblicke.

Dementsprechend sei die Zeit in der Show für sie beide schwierig gewesen, sie hätten die Erlebnisse noch verarbeiten müssen. "Vielleicht wollte ich deswegen auch so schnell wie möglich zu meinem Kind zurück nach Hause", mutmaßt Denise. Sie und Henning hatten die Show damals freiwillig verlassen.

TVNOW Denise und Henning Merten bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / denise_kappes Denise Merten und ihr Sohn Ben im Juli 2021

Instagram / denise_kappes Henning und Denise Merten

