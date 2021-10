Michelle Daniaux legt sich unters Messer! Die gebürtige Österreicherin erlangte durch ihre Teilnahme an den TV-Formaten Ex on the Beach und Temptation Island große Bekanntheit. Mittlerweile ist sie überwiegend als Influencerin im Netz aktiv – und lässt ihre Fans regelmäßig an ihrem Privatleben teilhaben. Jetzt verrät Michelle, dass sich endlich einen lang ersehnten Wunsch erfüllt: Sie lässt ihre Nase operieren!

In ihrer Instagram-Story erzählte die Blondine, dass heute der Termin beim Arzt anstehe. "Ich weiß, dass meine Nase eigentlich okay ist, aber eben nur okay.", berichtete sie und fügte an: "Mich persönlich stört schon ganz lange, dass sie einfach sehr dick ist und so knubbelig da vorne." Das sei auch der Grund dafür, weshalb Michelle so gerne Filter bei ihren Fotos benutze.

Vor dem Eingriff scheint die Reality-TV-Bekanntheit auch schon ziemlich nervös zu sein. "Es ist endlich so weit, es geht gleich los", erzählte sie freudestrahlend in ihrer Story. Michelle könne sich gar nicht mehr daran erinnern, wann sie das letzte Mal so aufgeregt gewesen sei. Ihre Follower dürfen sich jedenfalls freuen: Die Beauty wolle ihre Fangemeinde natürlich auch an der OP und dem Heilungsprozess teilhaben lassen.

Michelle Daniaux, "Ex on the Beach"-Bekanntheit





