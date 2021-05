Wie stehen Michelle Daniaux und Luigi Birofio eigentlich heute zu ihrer Ex on the Beach-Teilnahme? Die Blondine und der Italiener lernten sich im vergangenen Jahr in der Kuppelshow kennen und waren äußerst angetan voneinander. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten konnten die beiden nicht mehr ohne den anderen und sind seitdem fest zusammen. Mit Promiflash lassen Michelle und Gigi jetzt ihre "Ex on the Beach"-Zeit Revue passieren.

"Wir blicken definitiv positiv auf die "Ex on the Beach"-Erfahrung zurück. Jede Show ist immer ein riesiges Abenteuer", stellte die einstige Temptation Island-Kandidatin im Promiflash-Interview fest. Michelle und Gigi hätten ja auch etwas sehr Schönes aus der Sendung mitnehmen können – nämlich ihre Beziehung. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich in einer Show verliebe. Es sind die Dinge, die du am wenigsten erwartest, die sind umso schöner", fügte ihr Partner hinzu.

Eine Sache schätzt die Blondine besonders an ihrem Liebsten: "Ich liebe an Gigi am allermeisten seinen krassen Beschützerinstinkt. Das kannte ich davor gar nicht so intensiv. Wenn mich jemand falsch anguckt, rastet er schon aus." Ihr Wohlergehen sei immer seine oberste Priorität. Auch Gigi schwärmt von der süßen und verrückten Art seiner Freundin.

Instagram / gigibirofio Michelle und Gigi, "Ex on the Beach"-Stars

Instagram / gigibirofio Michelle und Gigi

Instagram / michelledaniaux Luigi Birofio und Michelle Daniaux

