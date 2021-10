Was für ein Waschbrettbauch! Seit seinem Big Brother-Sieg 2020 ist Cedric Beidinger einem größeren Publikum bekannt. Momentan ist der Muskelmann bei der #CoupleChallenge zu sehen – und auch in diesem Format können die Fans seinen Astralkörper bewundern. Dass dahinter eine Menge Arbeit steckt, erklärt er stets im Netz: Schweißtreibende Work-outs und eine strikte Diät stehen für den Influencer auf der Tagesordnung. Für einen Wettkampf achtete er nun besonders auf seine Ernährung und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Cedric besteht nämlich nur noch aus Muskeln!

Um genauer zu sein aus 68,9 Kilo Muskeln, wie er nun in seiner Instagram-Story präsentierte. Für seine Community stellte sich Cedric auf die Waage: "Guten Morgen, wieder Tiefstgewicht", meldete er sich zu Wort und setzte sein krasses Sixpack gekonnt in Szene. An seinem Body ist kein Gramm Fett zu erkennen – die TV-Bekanntheit ist also bereit für den Bodybuilding-Wettkampf am Wochenende. Aber noch mehr bereit ist Cedric für sein erstes Meal nach seiner Performance.

Denn um so auszusehen musste er wohl auf einige Lebensmittel verzichten. "Sonntag Vormittag ist der Wettkampf und dann wird gegessen", freute sich Cedric schon total. Unter einem Beitrag verriet er auch schon, was höchstwahrscheinlich auf seinem Teller landen wird: "Ich liebe Pfannkuchen, die wird es direkt geben am Sonntag nach dem Wettkampf."

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, 2020 auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de