Diese Bodytransformation sorgt für Gesprächsstoff! TV-Star Khloé Kardashian (37) hatte als junges Mädchen oft mit Kritik zu kämpfen und betonte bei Keeping up with the Kardashians öfters, dass sie sich gegenüber ihren Schwestern Kim (40) und Kourtney Kardashian (42) unwohl in ihrem Körper fühle. Ihre Konsequenz? Ein straffer Fitness- und Ernährungsplan! Nun möchte die Unternehmerin einmal mehr betonen, wie zufrieden sie mit ihrer neuen Figur ist – und löst mit ihrer aktuellen Kurvenfotoreihe die nächste Diskussion aus!

Ihre neusten Bikinibilder gingen im Netz durch die Decke! Die Reality-Bekanntheit sammelte auf ihrem Instagram-Account mit ihrer Fotostrecke in kürzester Zeit über 2,4 Millionen Likes und mehr als 14.000 Kommentare! Lasziv rekelt sich die braun gebrannte TV-Beauty hier im Sand und trägt dabei einen knappen Zweiteiler. Zu ihren sexy Fotos schreibt sie: "Tu einfach so, als ob ich nicht da wäre" und spielt dabei auf ihre heißen Kurven und anzüglichen Bewegungen an.

Neben positiven User-Stimmen, wie "Oh mein Gott, Khloé! Ich bin verrückt nach dir!" und "Bezaubernd", finden sich auch kritische Kommentare: "Man braucht nur ein paar Millionen Dollar", "Dieser Körper ist nicht realistisch" und "Warum bist du immer so besorgt um dein Aussehen?", heißt es unter dem Beitrag. Worauf die Nutzer hier anspielen? Viele Fans haben die Vermutung, dass bei Khloé mal der Beauty-Doc nachgeholfen haben könnte. Diesen Vorwurf lässt die Fitness-Dame jedoch größtenteils unkommentiert.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, 2021

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de