Wolke Hegenbarth (41) zeigt ihren Waschbrettbauch! Im August 2019 wurden die Schauspielerin und ihr Partner Oliver Vaid zum ersten Mal Eltern. Ihren Sohn Avi hält die ehemalige "Mein Leben & Ich"-Darstellerin jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigt das Gesicht des Kleinen nicht im Netz. Was die TV-Bekanntheit nun jedoch sehr wohl zur Schau stellte, ist ihr durchtrainierter Körper: Am roten Teppich präsentierte Wolke jetzt ihr Sixpack!

Zusammen mit ihrem Schauspielkollegen Leo Reisinger war die 41-Jährige beim Generation Award zu Gast. Dafür wählte die gebürtige Nordrhein-Westfälin ein Outfit, das besonders gut betonte, wie gut die Beauty in Form ist. Via Instagram teilte sie ein Foto ihres Looks. Ein enges Croptop legte ihre muskulöse Körpermitte frei und setzte Wolkes Sixpack perfekt in Szene. Ihre Follower sind davon sichtlich beeindruckt. "Die Bauchmuskeln! Megastark!", kommentierte ein Fan die Bilder.

Diese sportliche Figur kommt allerdings nicht von irgendwo. Im Netz ist Wolke immer wieder in Action zu sehen. Vor allem mit Yoga hält sich die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin fit. Im Sommer zeigte sie sich zudem auf dem Stand-up-Paddle-Board – oder betreibt auch beides in Kombination.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit ihrem Sohn Avi und ihrem Partner Oliver

Instagram / wolke_hegenbarth_official Leo Reisinger und Wolke Hegenbarth beim Generation Award im Oktober 2021

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth im August 2021

