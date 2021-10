Oh, là, là – was für eine Veränderung! Sylvana Wollny (29) hatte ihren Kilos den Kampf angesagt. Schon im August teilte die älteste Tochter von Silvia Wollny (56) einen Vorher-Nachher-Schnappschuss von ihrem Body. Auch zeigte sich die zweifache Mutter in der jüngeren Vergangenheit im Netz in sportlicher Bekleidung. Und nun offenbart sie, dass sie weiter am Ball geblieben ist: Sylvana präsentiert ihren aktuellsten Gewichtsverlust!

Auf ihrer Instagram-Seite postet die 29-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie vor einem Spiegel posiert. In schwarzen Leggings und einem weißen T-Shirt zeigt Sylvana ihren neu erschlankten Körper. "Glück ist kein Ziel. Glück ist eine Art, zu leben", kommentiert sie das Foto stolz. Damit heimst sie sogleich etliche Komplimente ihrer Fans ein. "Wie toll du ausschaust", schreibt zum Beispiel eine Userin begeistert.

Ob Sylvanas Body-Veränderung mit ihrer anstehenden Hochzeit zu tun hat? Im September verlobte sie sich mit ihrem Freund Florian Köster (33). In einer Fragerunde auf Instagram verriet die Wollnys-Bekanntheit auch: Die Hochzeitsplanung sei schon im Gange. "Wir beschäftigen uns gerade ganz viel mit dem Thema", erzählte sie. Den konkreten Termin wollte sie bislang allerdings nicht verraten.

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny und Florian Köster im September 2021

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny, Dezember 2019

