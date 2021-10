Valdrina und Valdet Haziri bekommen eine zweite Chance! Eigentlich war das Pärchen in der vergangenen Folge von #CoupleChallenge ausgeschieden: Die beiden mussten sich in der Exit-Challenge gegen die Are You The One?-Bekanntheiten Walentina Doronina und Christin Queenie geschlagen geben. Doch weil der Köln 50667-Darsteller Tim Rasch (23) die Show freiwillig verließ und somit auch seine Kollegin Maria Lo Porto gehen musste, gibt es für die restlichen Kandidaten eine Überraschung: Valdrina und Valdet kommen zurück!

In der neuen Folge des Formats dürfen sich die Influencer noch einmal in der Exit-Challenge beweisen: Dieses Mal müssen sie gegen die Schwestern Carmen und Michelle Bieri antreten. Tatsächlich schlägt sich das Ehepaar ziemlich gut – und setzt sich letztendlich durch. Durch den Sieg müssen die Schweizerinnen die Heimreise antreten – und Valdet und Valdrina dürfen zurück ins Camp. Darüber freuen sich vor allem Christina Graß (33) und Marco Cerullo (32). "Ich mag die beiden voll, die sind richtig korrekt", schwärmte der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat im Einzelinterview.

Christin und Walentina hingegen sind von dem Comeback ihrer Konkurrenten überhaupt nicht begeistert. "Oh nein, ich wusste es", lautete die erste Reaktion der Blondine. Und sie geht sogar noch weiter. "Also ich weiß nicht, ob ich kotzen soll oder kotzen soll", wetterte die Reality-TV-Bekanntheit gegen die Haziris.

Anzeige

Instagram / valdetvaldrina Valdrina und Valdet Haziri, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / carmenbieri_ Carmen und Michelle Bieri, "#CoupleChallenge"-Kandidatinnen 2021

Anzeige

TVNOW / Frank Beer Christin Queenie und Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatinnen 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de