Es ist nicht ihre erste Schauspiel-Erfahrung! Lily-Rose Depp (22) ist in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern getreten. Die Tochter von Johnny Depp (58) und Vanessa Paradis (48) spielte beispielsweise schon im französischen Streifen "Die Tänzerin" oder im Science-Fiction-Thriller "Voyagers" mit. Nun könnte auch noch ihre Serien-Karriere beginnen! Und nicht mit irgendwem: Lily-Rose ergatterte sich eine Rolle an der Seite von The Weeknd (31)!

Laut Deadline sollen Lily-Rose und Abel Tesfaye, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, die beiden Hauptfiguren in einer neuen HBO-Serie darstellen. "The Idol" erzählt demnach die Geschichte einer Popsängerin, die von Lily-Rose gespielt wird, und eine Affäre mit einem Klubbesitzer beginnt. Dieser Lokalbetreiber, gemimt von The Weeknd, ist allerdings auch der Chef eines Geheimkults... Wann die Serie ausgestrahlt wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Auch im Privatleben von Lily-Rose scheint es rund, zu laufen. Im August wurde die Schauspielerin mit dem "Once Upon a Time in Hollywood"-Darsteller Austin Butler (30) beim Turteln in London erwischt. Laut Daily Mail tauschten die beiden vertraut ein paar Kuscheleinheiten und leidenschaftliche Küsse aus.

Anzeige

Getty Images Lily-Rose Depp beim Toronto International Film Festival, Kanada 2021

Anzeige

Getty Images Lily-Rose Depp beim Toronto International Film Festival, Kanada 2021

Anzeige

Getty Images The Weeknd beim Super Bowl 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de