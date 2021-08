Das ist aber nicht Timothée Chalamet! Der Schauspieler führte mit Lily-Rose Depp (22) über die vergangenen zwei Jahre eine On-off-Beziehung. Ein Jahr nach ihrer letzten Trennung sollen die zwei eigentlich wieder angebandelt haben – Anfang Juli wurden sie sogar zusammen in New York gesichtet. Doch um eine Liebesreunion handelte es sich dabei offensichtlich nicht – denn die Tochter von Hollywoodstar Johnny Depp (58) zeigt sich jetzt eng umschlungen mit einem anderen Mann!

Die Bilder, die Daily Mail vorliegen, sind eindeutig: Am vergangenen Wochenende war Lily-Rose mit Schauspieler Austin Butler (29) in London unterwegs – dabei kam es zu eindeutigen Zärtlichkeiten. Neben Händchenhalten und Kuscheleinheiten tauschten die beiden leidenschaftliche Küsse aus. Zuvor war das vermeintliche Paar gemeinsam mit Freunden beim Abendessen.

Austin Butler ist nicht nur bekannt für seine Rollen in "Once Upon a Time in Hollywood" oder "Zoey 101" – er hatte auch schon vor Lily-Rose in Promikreisen gedatet. Anfang 2020 hatte er sich von High School Musical-Star Vanessa Hudgens (32) getrennt. Die beiden waren neun Jahre zusammen gewesen.

Getty Images Lily-Rose Depp und Timothée Chalamet bei der Premiere von "The King"

Getty Images Austin Butler bei der Premiere von "The Dead Don't Die"

Getty Images Vanessa Hudgens und Austin Butler im Juli 2019

