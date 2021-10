Die ersten Das Sommerhaus der Stars-Folgen flimmerten über die TV-Bildschirme – und sorgten für jede Menge Gesprächsstoff. Die aktuelle Staffel der Reality-TV-Show läuft zur Freude vieler Fans dreimal die Woche. Doch die ersten Folgen drehten sich vor allem um eine Person: Mike Cees-Monballijn. Von anderen Sommerhaus-Kandidaten bekamen die Zuschauer hingegen wenig bis gar nichts zu sehen. Promiflash fasst für euch die Sommerhaus-Schlagzeilen der ersten Woche zusammen und munkelt, wie es wohl weitergehen wird...

1. Mike kommt nicht darauf klar, dass seine Frau Michelle mit Mola Adebisi (48) zusammen war

Die Schlagzeilen aus dem Sommerhaus-Universum dominierte diese Woche eindeutig Kandidat Mike. Nachdem seine Partnerin Michelle ihm beichtete, dass sie einst mit Kandidat Mola liiert war, strafte er nicht nur seine Frau, sondern auch die anderen Bewohner mit ablehnendem Verhalten. Doch der Ex-Temptation Island-Verführer schoss sich damit nicht nur bei seinen Mitstreitern ins Aus. Auch für Fans stand fest: Mike und Michelles Beziehung sei "toxisch". Für den Reality-TV-Star hagelte es im Netz viel negative Kritik. Die Folge: Mike erlitt einen Zusammenbruch! "Es geht mir den Umständen entsprechend", gab er daraufhin gegenüber Promiflash an. Doch die Zuschauer werden wohl weiterhin mit Mike hart ins Gericht gehen. Denn der Tattoo-Fan geriet bisher nicht nur mit seiner Frau und Mola, sondern auch mit Almklausi (51) und seiner Partnerin Maritta Krehl aneinander. Damit staubt der 33-Jähriger sicherlich weiterhin jede Menge Sendezeit ab und sorgt für Gesprächsstoff bei den Zuschauern...

2. "Sex, einfach Sex": Steff Jerkel (52) hatte eine wilde Vergangenheit

Auch Kandidat Steff sorgte sowohl bei den Sommerhaus-Bewohnern als auch bei einigen Zuschauern für jede Menge Kopfschütteln. Der Goodbye Deutschland-Auswanderer bezog gemeinsam mit seiner Frau Peggy Jerofke die bescheidene Behausung. Doch die Anwesenheit seiner Partnerin hielt den Gastronomen nicht davor ab, die ein oder andere schlüpfrige Sexgeschichte auszupacken. "Früher habe ich meine Freundinnen immer betrogen. Mein ganzes Leben hat sich um nichts anderes gedreht: Sex, einfach Sex", gab der 52-Jährige preis – und sorgte damit nicht nur für genervte Blicke seiner Mitstreiter. Der selbsternannte Womanizer verletzte mit seinen Worten vor allem seine Frau. Wenn Steff seine hocherotische Vergangenheit weiterhin nicht ruhen lässt, könnten er und Peggy noch in eine waschechte Ehekrise geraten...

3. Roland Heitz und Janina Korn werden rausgewählt, weil sie nicht geputzt haben...

– angeblich! Im Livetalk mit Frauke Ludowig (57) vermutete das Paar einen ganz anderen Grund. Doch bevor es in Stein gemeißelt war, dass das Schauspielerpaar die Koffer packen muss, hatte es erstmals in der Geschichte vom Sommerhaus die Chance, sich bei einer Exit-Challenge vor dem Rauswurf zu schützen. RTL mutete den hart gesottenen Zuschauern mit der Neuerung aber wohl etwas zu viel zu. "Was soll das jetzt mit der Exit-Challenge?", wünschte sich ein Twitter-Nutzer, dass doch alles lieber beim Alten bleibt. Geholfen hat Roland und Janina die Neuerung trotzdem nichts – sie waren raus.

4. Die Quoten stürzen in die Tiefe wie die Stars von den Gummireifen

Raus waren wohl von vornherein auch viele Zuschauer. Denn die Sommerhaus-Auftaktfolge verzeichnete mit 13,9 Prozent Marktanteil das größte Quotentief aller Zeiten. Es half auch nicht, direkt in Folge eins ein nervenaufreibendes Spiel in schwindelerregender Höhe auf wackeligen Gummireifen zu spielen. Ob die Fans doch mit dreimal pro Woche Sommerhaus mit dem Antipathie-Träger Mike im Fokus übersättigt sind und das ein Grund dafür sein könnte? Eines steht fest: Beim Sommerhaus haben sowohl Bewohner als auch Zuschauer keine leichten Wochen vor sich. Die Frage ist nur: Trifft diese Form von Reality-TV jedes Trash-TV-Herz? Die Beantwortung dieser Frage liegt beim Publikum. Doch bei allen Zankereien und befremdlichen Verhalten der diesjährigen Kandidaten: Wer sind die größten Sympathieträger im Sommerhaus? Stimmt unten ab, wen ihr gerade da ganz vorne seht!

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL

Anzeige

RTL "Sommerhaus der Stars" 2021: Mola Adebisi und Mike Cees

Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

RTL Stephan Jerkel und Mola Adebisi im "Sommerhaus der Stars"

RTL Roland Heitz und Janina Korn bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL Roland Heitz und Janina Korn im Sommerhaus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de