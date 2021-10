Christina Luft (31) drückt ihre innigen Gefühle für Luca Hänni (27) in Worten aus. Bei ihrem Kennenlernen bei Let's Dance im vergangenen Jahr hat es zwischen der Profitänzerin und dem Sänger gefunkt. Seitdem sind die beiden einfach unzertrennlich. Wie ernst ihre Beziehung mittlerweile ist, machte die Choreographin erst vor einigen Wochen deutlich: Das Paar ist auf der Suche nach einer gemeinsamen Bleibe! Nun widmet sie ihrem Liebsten im Netz rührende Zeilen.

"Du bist der beste, liebevollste, hingebungsvollste, selbstloseste, aufmerksamste, schönste und rücksichtsvollste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe", schwärmt Christina auf Instagram von ihrem "herzensguten" Partner. Liebe sei nicht genug, um ausdrücken, wie viel er ihr bedeutet. Neben der Liebeserklärung teilt sie vier neue, sehr süße Pärchenfotos, auf denen die Turteltauben vor Glück bis über beide Ohren strahlen.

Den Post widmet Christina ihm an einem besonderen Tag: Luca feiert seinen 27. Geburtstag. "Alles Gute zu dem Tag, an dem der wichtigste Mensch meines Lebens auf diese Welt gekommen ist. Alles Gute zu deinem Geburtstag, mein Schatz", gratuliert sie ihm. Die zahlreichen Follower der TV-Bekanntheit schließen sich den Glückwünschen in der Kommentarspalte an.

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft auf der Hochzeit von Freunden, September 2021

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni, August 2021

