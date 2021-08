Christina Luft (31) und Luca Hänni (26) setzen ihrer Fernbeziehung ein Ende! Nur kurz nach ihrer gemeinsamen Let's Dance-Teilnahme im vergangenen Jahr machten die Profitänzerin und der Sänger öffentlich, dass sie ein Paar sind. Bislang trennen sie allerdings noch mehrere Hundert Kilometer Entfernung: Christina wohnt in Köln und Luca in der Schweiz. Doch das soll sich bald ändern: Das Paar plant, zusammenzuziehen!

In ihrer Instagram-Story verriet die 31-Jährige, dass sie und Luca momentan nach einem gemeinsamen Haus suchen – und zwar im Raum Bern in der Schweiz: Christina wird also auswandern! Ihrer alten Heimat bleibt sie aber offenbar dennoch eine Weile treu. "Aktuell habe ich noch meine Kölner Wohnung, bis wir das perfekte Häuschen endlich haben", führte sie weiter aus.

Auch wenn Christina bald in der Schweiz zu Hause ist, hat das übrigens keine Auswirkungen auf ihren "Let's Dance"-Job in der Domstadt. Denn dafür könne sie ja immer noch pendeln, wie einige ihrer Kollegen das offenbar auch tun: "Wir kommen alle aus den unterschiedlichsten Ecken... Hamburg, Berlin, Wien." Und sie reise dann eben einfach aus Bern an.

Getty Images Luca Hänni und Christina Luft im Februar 2020 in Köln

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni, August 2021

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

