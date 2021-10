Die meisten Zuschauer der Fußball-EM im vergangenen Sommer werden sich noch gut an die dramatischen Szenen erinnern. Im Spiel gegen Finnland brach der dänische Nationalspieler Christian Eriksen (29) plötzlich auf dem Spielfeld zusammen und musste noch auf dem Rasen wiederbelebt werden. Nicht nur für die Zuschauer waren es bewegende Szenen. Auch aktuelle und ehemalige Teamkollegen von Christian waren von der Situation mitgenommen. Chelsea-Spieler Romelu Lukaku brach sogar in Tränen aus, als er von dem Vorfall erfuhr.

Christian und er seien sehr vertraut gewesen. Während ihrer gemeinsamen Zeit bei Inter Mailand habe Romelu mehr Zeit mit seinem Teamkameraden verbracht als mit seiner Mutter, seinem Sohn oder seinem Bruder. "Als ich gehört habe, [...] was mit ihm passiert ist, habe ich direkt angefangen zu weinen. Ich habe ununterbrochen an ihn gedacht", erinnerte sich Romelu gegenüber FCInterNews. Er selbst musste kurz darauf gegen die russische Mannschaft aufs Feld und habe sich dazu entschlossen, das Spiel seinem Freund zu widmen. "Ich wollte etwas tun, das Christian unterstützt und ihm zeigt, dass ich ihm beistehe. Also habe ich ihm eine Nachricht geschickt und war so froh, dass er geantwortet hat", erzählte Romelu bewegt.

Nach dem Zusammenbruch und den eingeleiteten Rettungsmaßnahmen wurde Christian in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm kurz darauf ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde. In den kommenden Tagen soll sich der Däne laut The Sun medizinischen Tests unterziehen, die darüber entscheiden könnten, ob er bald wieder auf dem Platz stehen kann.

Anzeige

Getty Images Romelu Lukaku und Christian Eriksen, August 2020

Anzeige

Getty Images Romelu Lukaku und Christian Eriksen

Anzeige

Instagram / chriseriksen8 Christian Eriksen nach seinem Zusammenbruch bei der Fußball-EM im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de