Was macht die Ehe von Pink (41) und Carey Hart (45) so erfolgreich? Im Januar 2006 besiegelten die Sängerin und der Motocross-Fahrer ihre Liebe mit einer Hochzeit. Nicht nur vor, sondern auch seit ihrer Heirat durchlebten die zwei einige Auf und Abs. Dennoch sind sie heute nach 15 Jahren Ehe glücklicher denn je. Das kommt allerdings nicht von ungefähr, wie die "Just Give Me a Reason"-Interpretin jetzt verrät!

In einem Gespräch mit dem Magazin Extra spricht die 41-Jährige über die Gründe, weshalb ihre Beziehung bisher jede Krise überstanden hat: "Unser Geheimnis ist, dass es keinen Aus-Knopf gibt. Außer, wir finden einen. Jetzt gerade gibt es aber keinen." In ihrer und Careys Ehe fehle aber nicht nur der besagte "Ausschalter" – sie arbeiten darüber hinaus auch aktiv daran, Probleme zu überwinden. "Die Paarberatung ist aber auch ein wichtiger Faktor. Zu lernen, dieselbe Sprache zu sprechen. Wir sprechen nämlich nicht dieselbe Sprache", gibt sie zu.

Dass Pink und Carey so hart für ihre Beziehung kämpfen, liegt vor allem an ihren Kids Willow (9) und Jameson (4): "Wir lieben es, eine Familie zu sein. Und wir kommen beide jeweils aus Familien, die irgendwann aufgegeben haben und das ist okay", erzählt Pink und erklärt, dass das eben "deren Weg" gewesen sei – für sie und ihren Mann komme aufgeben aber nicht infrage: "Wir wollen es aber anders machen", stellt sie klar.

Anzeige

Getty Images Pink und Carey Hart mit ihrer Tochter Willow

Anzeige

Getty Images Carey Hart und Pink mit ihrem Sohn Jameson Moon

Anzeige

Getty Images Pink, Willow und Carey Hart, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de