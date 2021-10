Finanzgeheimnis gelüftet! Die selbst ernannte TV-Millionärin und Trash-Queen Claudia Obert (60) gönnt sich gerne: Ob Männer, Schuhe oder Schampus – wo Claudia auftritt, gilt: "Life is a party". Neben ihren Auftritten in zahlreichen Reality-TV-Formaten und dem Management ihrer Luxus-Boutique, hat sie sich nun entschlossen, ein Buch zu veröffentlichen: In ihrer Biografie räumt die gebürtige Freiburgerin nun mit den Pleite-Gerüchten um sie auf und legt offen, wie ihr aktueller Kontostand aussieht!

"Ich bin nicht pleite. Ich habe aktuell noch ein paar Hunderttausend Euro auf meinem Konto", erzählt die Unternehmerin in ihrem neuen Buch "Life is a party! Mein Leben zwischen Champagner, Männern und Millionen". Aus Claudis Sicht lebt sie damit in der Millionärswelt fast am Existenzminimum. Insgesamt kam sie in den letzten dreißig Jahren zwar auf ein privates Nettoeinkommen von etwa sechs Millionen Euro, ihr ausschweifender Lebensstil und die Folgenden des Corona-Lockdows haben jedoch ihre Millionen schwinden lassen. Die 60-Jährige berichtet ehrlich: "Ich habe Millionen verdient. Ich habe Millionen verprasst. Je mehr Geld ich hatte, umso mehr habe ich auch ausgegeben." Ihr origineller Finanztipp zur Lösung des Problems: "Gib immer weniger aus, als du hast."

Während die Trash-Ikone in ihrem Buch mit hohen Summen um sich schmeißt, fällt es nicht nur dem Leser schwer, den Überblick zu behalten: Auch das Finanzamt schlägt regelmäßig Alarm, berichtet die Modeunternehmerin. Während sie in manchen Monaten über 20.000 Euro ausgibt, sieht es in anderen Monaten auch mal knapper aus. Eigentlich sei sie aber ohnehin ganz sparsam: "Mir reichen 5.000 Euro Netto im Monat", stellt sie fest, merkt dann aber kurze Zeit später an, dass ihr das doch zu wenig ist.

