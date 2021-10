Jan Köppen (38) hat große Fußstapfen zu füllen! Der Moderator durfte sich vor einigen Monaten über einen spannenden neuen Job freuen: Seit Juli führt der 38-Jährige durch die beliebte Datingshow Take Me Out. Damit übernahm der DJ nach acht Jahren den Platz von Ralf Schmitz (46) – und der freute sich offenbar mächtig für seinen Nachfolger, wie Jan jetzt im Promiflash-Interview verriet.

"Er hat mir geschrieben, als es dann klar war, dass ich die Sendung übernehme!", enthüllte der gebürtige Gießener beim Oumph Pop-Up Späti-Launchevent gegenüber Promiflash. Ralf habe ihm damals viel Glück gewünscht – für Jan eine tolle Geste: "Und das fand ich sehr schön, weil das in der Branche jetzt auch nicht so häufig passiert. Ich hab zwar so eine Sendung nicht übernommen, also ein erfolgreiches Format weitergeführt, aber das fand ich sehr cool!"

Doch wie geht es Jan überhaupt als neuer "Take Me Out"-Moderator – fühlt er sich dieser Aufgabe gewachsen? "Ich muss gestehen, ich war aufgeregt, weil natürlich große Fußstapfen von Ralf Schmitz hinterlassen worden sind", gestand er. Er habe sich jedoch schnell zurechtgefunden.

TVNOW / Frank Dicks Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

Press Factory Jan Köppen beim OUMPH! Pop-Up Späti Launch-Event

TVNow/ Guido Engels Jan Köppen mit den "Take Me Out"-Frauen

