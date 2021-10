Bald startet die neue Reality-TV-Serie der D'Amelios auch in Deutschland. Charli (17) und ihre Schwester Dixie D'Amelio (20) wurden quasi über Nacht berühmt – sie zählen zu den wohl erfolgreichsten TikTok-Stars der Welt. Jetzt sicherten sie sich sogar ihre eigene Show á la Keeping up with the Kardashians, in der Fans einen Einblick in das Leben der berühmten Schwestern bekommen. Seit September läuft diese bereits auf Hulu, am 13. Oktober kommt sie nun auch endlich zu uns auf Disney+. Jetzt schwärmten Charli und Dixie von ihrem neuen Projekt.

Im Rahmen einer Pressekonferenz zu ihrer Serie "The D'Amelio Show", an der auch Promiflash teilnahm, erklärte Charli: "Ich hoffe, Leute werden uns etwas besser verstehen und in Zukunft nicht jedes Gerücht, das sie über uns hören, glauben." Für sie und ihre Familie sei die neue Show eine Möglichkeit, sich zu zeigen, wie sie wirklich sind und wie sie mit ihrem verrückten Lifestyle umgehen. Die 17-Jährige verriet außerdem: "Ich freu mich darauf, Leuten meine Beziehung zum Tanzen zu zeigen." Tatsächlich nahm die Influencerin vor ihrer Karriere auf TikTok über zehn Jahre lang an diversen Tanzwettbewerben teil.

Im Trailer zu "The D'Amelio Show" sieht man bereits, dass auch die Schattenseiten ihrer Bekanntheit thematisiert werden. Vergangenes Jahr offenbarte Charli, wie sehr sie mit dem vielen Hass im Netz zu kämpfen hat – sie begab sich deshalb sogar in Therapie. Die neue Realityshow startet am 13. Oktober auf Disney+.

Getty Images Charli und Dixie D'Amelio im Dezember 2019

Getty Images Heidi, Dixie, Charli und Marc D'Amelio, September 2021

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio im März 2021

