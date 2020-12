Ehrliche Worte von Charli D'Amelio (16)! Die 16-Jährige ist der erfolgreichste TikTok-Star der Welt und hat auf der Plattform über 100 Millionen Follower. Aber kommt mit dem Ruhm auch der Neid? Charli wurde vor Kurzem beschuldigt, dass sie sich ihre Follower kaufen würde: Das hat der US-Amerikanerin ganz schön zugesetzt. Dabei kämpft die 16-Jährige schon seit Jahren mit psychischen Problemen, wie sie jetzt selbst zugab.

In der Show "Here for it" von Avani Gregg sprach Charli jetzt ganz offen über ihre Gefühle. "Schon in der dritten Klasse hatte ich Panikattacken", gab sie zu. Sie habe ihre Gefühle immer unterdrückt – bis sie irgendwann einen Zusammenbruch erlitt. Sie sei nicht mehr sie selbst gewesen und wusste, dass sie sich Hilfe suchen müsse. Das tat sie auch: Den ersten Therapieversuch brach sie allerdings schnell wieder ab. Aber bereits einen Monat später versuchte sie es noch einmal – sie sei vor allem mit dem Hate im Netz nicht klargekommen. "Ich habe akzeptiert, dass es mir nicht gut geht", sagte Charli.

Das nächste Jahr hält etwas ganz Besonderes für die 16-Jährige und ihre Familie bereit! Auf ihrem brandneuen Instagram-Account verkündete die Familie: "Wir freuen uns so sehr, euch mitteilen zu dürfen, dass wir eine Show für euch haben [...]." Die D'Amelios bekommen ihre eigene Reality-Show.

Charli D'Amelio

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, TikTok-Star

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, TikTok-Star

