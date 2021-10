Bibi (28) und Julian Claßen (28) feierten am 4. Oktober den dritten Geburtstag von Sohnemann Lio (3) – doch offenbar lief an dem großen Tag des kleinen Mannes nicht alles rund! Bereits am Montag hatte die stolze YouTuberin geteilt, welche Dekoration sie für die Feier ausgewählt hatte: Lio war am Morgen in einem Meer aus grünen Ballons empfangen und mit einer Dino-Torte verwöhnt worden. In ihrem Podcast verrieten Bibi und Julian jetzt, dass dem kleinen Racker auf der Party kurzzeitig alles ein bisschen zu viel wurde!

In ihrem Podcast "Das ist ja Claße(n)" erzählte Julian am Sonntag, dass Lio zum ersten Mal überhaupt richtig realisiert hat, dass es sein großer Tag ist: "Der ist morgens aufgewacht und hat auch gesagt, heute ist mein Geburtstag. Beim ersten und zweiten wusste er nicht, dass er Geburtstag hat." Am Nachmittag seien dann rund 25 Gäste eingetrudelt – der Geschenkeregen, die Hüpfburg im Garten und dann auch noch ein Freund im Dinokostüm seien dann aber zu viel für den Dreijährigen gewesen: "Der Lio war schon sehr überfordert. Er wurde so mit Geschenken und Aufmerksamkeit der Leute überhäuft, dass es echt zu viel für ihn wurde. Und dann kam auch noch der Philipp mit dem Kostüm und ist damit auf die Hüpfburg geklettert", berichtete der Papa. Lio habe sich über den Anblick des Sauriers vor lauter Reizüberflutung erst gar nicht richtig freuen können.

Als er sich an die vielen Menschen und die ganze Aufmerksamkeit gewöhnt hatte, wurde es aber dann doch noch ein rauschendes Fest mit einem ziemlich glücklichen Geburtstagskind. Als die Kids am Abend zufrieden ins Bett gefallen waren, feierten die Erwachsenen übrigens noch im Keller weiter. "Wir haben dann noch bis drei oder halb vier in der Bar unten gefeiert, laut Musik gehört und was getrunken", erzählte Julian.

