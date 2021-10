Ein großer Tag im Hause Claßen! Erst am vergangenen Wochenende gab es für die YouTube-Stars Bibi (28) und Julian Claßen (28) allen Grund zu feiern: Sie begingen bereits ihren dritten Hochzeitstag! Treue Fans der Webstars wissen, dass im Jahr 2018 kurz nach ihrer romantischen Trauung gleich der nächste Meilenstein folgen sollte: Die Geburt ihres ersten Kindes. Genau heute jährt sich auch dieses Ereignis zum dritten Mal: Bibi und Julians Sohnemann Lio Claßen (3) feiert Geburtstag!

Via Instagram veröffentlichten seine Eltern jetzt süße Botschaften an den kleinen Mann. "Happy Birthday, mein Großer! Du machst mich so glücklich. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag", schreibt Mama Bibi. "Wow, Lio ist heute einfach drei Jahre alt geworden... Ich kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht", betont Julian. "Ich hoffe, du wirst heute einen wunderschönen Geburtstag haben, mein Schatz. Ich bin so stolz auf dich!"

Um ihrem Schatz einen tollen Tag zu bescheren, war Bibi gestern die halbe Nacht wach: Zuerst bastelte sie heimlich im Keller einen riesigen Ballonbogen zusammen und dann wurde auch noch gebacken – und zwar ein süßer Schokokuchen in Form einer drei, über und über dekoriert mit Dinos und Dschungelmotiven. Offenbar erwartet das Geburtstagskind heute eine prächtige Party!

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio im Oktober 2020

Instagram / bibisbeautypalace Lio Claßens Geburtstagstorte

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen bei den Vorbereitungen für Lios Geburtstag

