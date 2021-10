Honey Boo Boo bekommt Netz-Kritik für ihre neue Beziehung. Die Reality-Bekanntheit, die mit bürgerlichem Namen Alana Thompson heißt, hat erst vor wenigen Tagen mit einem Social-Media-Pic für Aufsehen gesorgt: Sie teilte ein Pärchenfoto und bestätigte damit ihre neue Beziehung. Dass ihr Freund Dralin Carswell schon 20 ist, geht für viele Follower des einstigen Toddlers and Tiaras-Stars gar nicht. Immerhin ist Alana selbst erst 16 Jahre alt. Der Teenager bekam für seine neue Liebe sogar so viel Hate, dass er das Pärchenbild prompt wieder löschte.

Auf Instagram teilte Alana einen Schnappschuss, auf dem sie und Dralin Händchen halten. Dazu schrieb sie das Wort "Schatz". Doch inzwischen ist das Foto der beiden wieder von Alanas Account verschwunden. Grund für die Lösch-Aktion könnten die vielen kritischen Kommentare sein. Viele Fans halten den Altersunterschied zwischen der Schülerin und dem Studenten nämlich für mehr als unangebracht. Auf Twitter schrieb zum Beispiel ein User: "Später im Leben sind vier Jahre Altersunterschied kein Problem, aber eine 16-Jährige und ein 20-Jähriger, einfach nein!"

Andere Fans vermuteten sogar, dass Dralin für die Beziehung in den Knast wandern könnte. Tatsächlich ist die Romanze der beiden in Georgia, wo sie leben, aber legal. Im Gegensatz zu ihren Followern sollen Alanas Angehörige von ihrem neuen Freund übrigens total begeistert sein. "Am Anfang war er ruhig, aber jetzt ist er wie ein Teil der Familie. Er ist genauso lustig und verrückt wie der Rest der Familie", verriet ein Insider.

Getty Images Honey Boo Boo im März 2019 in New York City

Instagram / honeybooboo Honey Boo Boo im Juli 2020

Instagram / honeybooboo Honey Boo Boo im März 2021

