Honey Boo Boo (16) ist wieder vergeben! Anfang des Jahres sorgte Alana Thompson – wie die "Toddlers & Tiaras"-Bekanntheit mit bürgerlichem Namen heißt – für eine große Überraschung: Sie machte ihre erste Beziehung publik! Doch das Liebesglück war anscheinend nach nur wenigen Monaten bereits wieder vorbei. Umso mehr dürften sich die Fans nun über diese Neuigkeit freuen: Honey Boo Boo soll einen neuen Freund haben!

Gegenüber The Sun verriet nun ein Insider, dass die 16-Jährige mit dem Studenten Dralin Carswell zusammen sei. "Dralin und Alana sind unzertrennlich", meinte die Quelle zu wissen. Die Turteltauben verbringen angeblich ständig Zeit miteinander. Honey Boo Boos Schwestern sollen trotz des Altersunterschieds von vier Jahren mit der Beziehung ebenfalls einverstanden sein. Der gebürtige US-Amerikaner versteht sich angeblich nämlich super mit ihnen. "Am Anfang war er ruhig, aber jetzt ist er wie ein Teil der Familie. Er ist genauso lustig und verrückt wie der Rest der Familie", berichtete das Magazin.

Tatsächlich scheinen die "Here Comes Honey Boo Boo"-Darstellerin und ihr Freund schon seit einigen Monaten ein Paar zu sein. Bereits im vergangenen März hatte Dralin seinen Beziehungsstatus auf Facebook in "vergeben" geändert. Am selben Tag postete die Reality-TV-Bekanntheit ein Selfie mit ihrem Liebsten im Netz.

Getty Images Honey Boo Boo im März 2019 in New York City

Instagram / honeybooboo Honey Boo Boo, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Getty Images Honey Boo Boo im Juli 2018 in Los Angeles

