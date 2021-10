Janine Pink (34) hat einen prominenten Follower – und dieser kommt nicht aus Deutschland. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ist seit 2013 immer wieder auf den deutschen Fernsehbildschirmen zu sehen. Mit ihrer Teilnahme und dem Sieg bei Promi Big Brother 2019 startete die Schauspielerin richtig durch: Es folgten ein Playboy-Cover-Shooting sowie die Teilnahme bei der ersten Staffel von Promis unter Palmen. Ihre Bekanntheit wächst stetig, doch wer hätte gedacht, dass diese sogar über die deutschen Grenzen hinaus geht? Die Sächsin hat nämlich einen Bewunderer namens Rorrey Fenty (31), der der Bruder eines internationalen Megastars ist.

In dem YouTube-Talkformat "On Mai Way" von Vanessa Mai (29) erzählte Janine von ihrem besonderen Follower. Bei einem Spiel musste sie erraten, welche Promi-Gesichter miteinander verschmolzen wurden. Als in der Auflösung Rihanna (33) gezeigt wurde, verriet die Influencerin: "Ich liebe diese Frau! Guck, da hab ich auch ein Tattoo. RiRi, ihr Spitzname. Ich liebe die!" Freudig plauderte sie weiter: "Der ihr Bruder folgt mir sogar auf Instagram." Die Brünette konnte selbst nicht wirklich glauben, wer ihr neuer Follower ist. "Ich weiß auch nicht warum. Ich hab mal ein Bild geliket, dann folgt der mir", erklärte sie Vanessa, wie es dazu kam.

Nach dieser ungeplanten Enthüllung tauschten sich die beiden Frauen weiter über Rihanna aus. Janine gestand, dass sie als Fan sehnsüchtig auf neue Musik der Grammy-Gewinnerin warte, doch diese lege wohl derzeit ihren Fokus hauptsächlich auf ihre Kosmetik-Marke "Fenty Beauty". "Ich höre schon die alten Hits immer wieder", gab der Reality-TV-Star zu, bevor sie sich der nächsten Runde des Spiels widmete.

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, "Promi Big Brother"-Siegerin von 2019

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Star

Anzeige

ActionPress Janine Pink, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de