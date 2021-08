Die neue Dating-Partnerin von Paco Steinbeck (46) ist bekannt! Der Die Superhändler-Star plauderte bei Promi Big Brother offen über sein Liebesleben. Der TV-Weltall-Bewohner gab an, jemand Besonderen kennengelernt zu haben. Um wen es sich bei der Lady handelt, verriet der Fernseh-Star nicht. Doch die besagte Dame meldete sich nun selbst und enthüllte: Sie ist die Frau, die Paco aktuell datet!

Bei der bislang Unbekannten handelt es sich um niemand Geringeren als die einstige Promi-BB-Gewinnerin Janine Pink (34)! Sie schaltete sich nach der gestrigen Folge per Video bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" zu und gab an, dass Big Brother-Legende Jürgen Milski (57) ihr den Kontakt zu Paco vermittelt habe, weil er der Meinung war, dass die beiden super zusammen passen. "Dann war er vor Kurzem mal bei mir und dann waren wir Pizza essen", erzählte die 34-Jährige. Doch zwischen den Turteltauben lief bisher noch nichts, stellte die Ex-Promis unter Palmen-Teilnehmer klar.

Janine sei sowieso niemand für eine schnelle Nummer, machte sie deutlich. Doch dass Paco darauf offenbar auch gar nicht hinaus will, machte er der Beauty bereits klar. Er hat ihr kurz vor seinen Einzug in dem Promi-BB-Container einen Liebesbrief geschrieben. "Es ist wirklich süß. Welcher Mann setzt sich heute noch hin und schreibt ein Brief?", freute sich Janine über die liebevolle Geste.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidat Paco Steinbeck

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, "Promi Big Brother"-Siegerin von 2019

Anzeige

ActionPress Janine Pink, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de