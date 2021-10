Nick Cannon (41) rechnet mit seiner Ex-Freundin Kim Kardashian (40) ab! Die Beziehung des Comedians und des It-Girls liegt schon viele Jahre zurück: 2006 dateten sich die US-Amerikaner eine Weile, damals war die heute weltweit berühmte Reality-Diva nur wenigen ein Begriff. Erst als ein Jahr später Kims Sextape mit Nicks Vorgänger Ray J (40) geleakt worden war, wurde sie einer breiteren Masse bekannt. Genau dieses Schmuddelfilmchen hat bei Nick und Kims Trennung offenbar eine Rolle gespielt!

In dem Podcast "Drink Champs" schwelgte der 41-Jährige Anfang des Monats in Erinnerungen: "Die Leute kannten sie noch nicht. Sie haben gefragt: 'Wer ist das Mädel an Nicks Seite? Die ist nichts für ihn. [...] Ich war aber echt angetan von ihr, der Vibe war da." Kim sei eine wunderbare Person und er habe echt Potenzial in der Partnerschaft gesehen, doch auf einmal habe sie aus heiterem Himmel mit ihm Schluss gemacht: "Sie hat mir das Herz gebrochen. Dann gingen auf einmal Gerüchte rum, dass es dieses Sextape gibt. Als ich sie danach gefragt habe, hat sie dessen Existenz geleugnet", berichtete Nick.

Tatsächlich soll ihn Kims On-Off-Freund Ray J schon während der Datingphase vor einer Beziehung mit ihr gewarnt haben. "Wir haben Ray J auf dem Rodeo Drive gesehen. Ich habe Kims Hand gehalten und er hat echt von der anderen Straßenseite rübergebrüllt: 'Bald wirst du ihre Hand nicht mehr halten wollen, warte nur!'", erzählte Nick. Er sei sich sicher, dass der Sexclip schon lange vor seiner Zeit mit Kim entstanden ist. Ray J und Kim hatten zwischen 2002 und 2006 eine wilde On-Off-Beziehung geführt.

Getty Images Kim Kardashian und Nick Cannon in West Hollywood, September 2006

Getty Images Ray J bei den BMI R&B/Hip-Hop Awards in Beverly Hills im August 2015

Getty Images Nick Cannon und Kim Kardashian im November 2006

