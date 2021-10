Einige Love Island-Stars verstehen sich offenbar auch nach der Show noch bestens. Vor gut zwei Wochen flimmerte die letzte Folge der sechsten Staffel des Datingformats über die TV-Bildschirme. Mittlerweile sind alle Teilnehmer wieder aus Mallorca nach Deutschland zurückgekehrt und damit wieder im Alltag angekommen. Den Kontakt zu ihren Show-Kollegen wollen sie aber wohl weiterhin nicht missen. Ein paar von ihnen haben sich nun zum Feiern getroffen.

Auf Instagram veröffentlichte Kaan ein Foto, das ihn mit seinen einstigen Mitstreitern wie Dennis Felber, Maurice Dziwak, Robin Widmann sowie Martin Fuhsy und dessen Show-Partnerin Andrina Santoro (28) zeigt. Diese teilten in ihren Storys ebenfalls Aufnahmen von dem gemeinsamen Clubbesuch. Auf weiteren Videos sind zudem Lisa-Marie Gaul, Sina Elisa, Jessica Gjata und Lena Schiwiora, die zuvor Geburtstag feierte, zu sehen.

Dennis hielt zudem einen besonders süßen Moment fest. Er filmte, wie Andrina nach ihrer Ankunft am Bahnhof Martin in die Arme fällt. "Da sind sie wieder vereint", schwärmte der Personal Trainer und versah die Aussage mit einem Herzaugen-Emoji. Da Andrina aus der Schweiz kommt und Martin in Gütersloh wohnt, können sie sich schließlich nicht allzu oft sehen. Sie sind jedoch offen für eine Fernbeziehung.

Instagram / fuhsanic Andrina, Sina, Lena, Lisa, Jess und Martin, "Love Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI / Magdalena Possert Der "Love Island"-Startcast im Sommer 2021

Instagram / dennisfelber_ Andrina Santoro und Martin Fuhsy im Oktober 2021

