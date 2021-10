Andrina Santoro (28) und Martin Fuhsy haben sich bei Love Island gesucht und gefunden! Die ehemalige Schweizer Bachelorette und der Personalberater aus Gütersloh konnten auf der Liebesinsel kaum ohneeinander. Den beiden wurde nicht nur der Pärchenname Mandrina verpasst, sie landeten letztendlich sogar auch auf dem zweiten Platz. Aber wie sieht es in Sachen Liebe eigentlich nach "Love Island" aus? Promiflash hat bei den Datingshow-Kandidaten nachgefragt...

"Also von Liebe kann man nicht sprechen, das braucht einfach viel mehr Zeit", betonte Andrina zwar im Promiflash-Interview, doch die Gefühle wachsen offenbar trotzdem immer weiter. "Ich habe auch schon gesagt, dass es für mich von Anfang an ein Verknalltsein war und es sich weiterentwickelt", erklärte sie nämlich. Und auch Martin ist ganz hin und weg – er schwärmte in den höchsten Tönen: "Wenn ich sie sehe, geht es mir einfach gut – und ich bin einfach dankbar."

Martin sei von Andrina direkt vom ersten Moment an verzaubert gewesen. "Ich habe sie gesehen und dann habe ich direkt gemerkt, dass sie optisch mega aussieht", rief er sich die erste Begegnung in Erinnerung und verdeutlichte seine Begeisterung: "Dann habe ich das kennengelernt, was innen drin steckt – und das war auch mega. Dann hat es einfach gefunkt."

Anzeige

Instagram / andrinafit Andrina Santoro im September 2021

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Martin Fuhsy und Andrina Santoro beim "Love Island"-Finale

Anzeige

Instagram / fuhsanic Martin Fuhsy im April 2021 in Amsterdam

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de