Es gibt neue Babybauchaufnahmen von Kylie Jenner (24)! Nachdem die Reality-TV-Darstellerin monatelang ein Geheimnis aus ihrer Schwangerschaft gemacht hat, scheint nun die Vorfreude auf ihr zweites Kind zu überwiegen. So postete der Keeping up with the Kardashians-Star in letzter Zeit jede Menge Kugelfotos von sich. Auf ihren neuesten Schnappschüssen setzt die Kalifornierin ihre runde Murmel jetzt in einem knallroten Outfit in Szene!

Gleich fünf Bilder teilte Kylie nun auf ihrem Instagram-Account. Hier posiert die baldige Zweifachmutter vor einer kreideweißen Tür, wodurch ihr blutroter Catsuit umso besser zur Geltung kommt. Von den Zehenspitzen bis zum Hals wird sie von dem knalligen Stoff umhüllt. Weil ihr Ganzkörperanzug, den die 24-Jährige zusätzlich noch mit einem roten Mantel kombiniert, so eng ist, kommt ihr Babybauch perfekt zur Geltung. Die Unternehmerin lässt die Fotostrecke auch ansonsten für sich sprechen und betitelt ihren Look nur mit einem entflammten Herz-Emoji.

Ihren Followern gefällt die Schnappschussreihe offenbar ebenfalls richtig gut. In sieben Stunden sammeln Kylies Catsuit-Fotos schon unglaubliche fünf Millionen Likes. Ihre Begeisterung über die Fotos bringen ihre Fans aber auch in den Kommentaren zum Ausdruck. "Wie ein sexy Teufel. Liebe es" oder "Pure Perfektion", schwärmen nur zwei User.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Oktober 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model

