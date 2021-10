Yeliz Koc (27) gibt erste Details zur Geburt preis. Anfang der Woche bestätigte die ehemalige Bachelor-Kandidatin, dass sie und ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (29) Eltern geworden sind. Dazu teilte die Dunkelhaarige auch ein Foto, auf dem die Fans einen Blick auf Töchterchen Snow Elanie erhaschen konnten. Jetzt versorgt Yeliz ihre Follower endlich mit weiteren Infos rund um die Entbindung und verrät dabei: Sie hat Snow auf natürliche Weise bekommen.

In einem Q&A auf Instagram steht die Hannoveranerin ihren Fans Rede und Antwort. Am meisten interessiert die offenbar, ob Yeliz einen Kaiserschnitt hat vornehmen lassen oder ganz natürlich entbunden hat. "Ich hatte eine natürliche Geburt", stellte die frischgebackene Mama deshalb klar und ergänzte, dass das Ganze nicht zu unterschätzen sei. "Meinen größten Respekt an alle Frauen. Was der Körper da leistet, ist unglaublich", äußerte die 27-Jährige.

Aber wird sich Yeliz bald noch ausführlicher zu der Geburt äußern – und vielleicht sogar ein Video dazu teilen? Ihre Community wünscht sich jedenfalls einen Geburtsbericht. Offenbar möchte die TV-Bekanntheit aber nicht so sehr ins Detail gehen. "Ich beantworte euch hier gerne einige Fragen, die euch interessieren. Danach würde ich hier schon gerne ganz normal weitermachen – wenn ihr wisst, was ich meine", schreibt sie. Bald könnten neben Mama-Content also auch wieder andere Eindrücke aus Yeliz' Alltag auf Social Media zu sehen sein.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc' Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 34. Schwangerschaftswoche

