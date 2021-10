Danilo Sellaro ist enttäuscht. Der Are You The One – Reality Stars in Love-Star wurde vor wenigen Tagen von seiner Freundin Aurelia Lamprecht abserviert. Die Nachricht traf den Blondschopf jedoch aus heiterem Himmel – erst durch Social Media erfuhr er von der Trennung. Der Grund: Der Beau soll die Brünette angeblich betrogen haben. Aurelias Verhalten nach dem Liebes-Aus findet Danilo mehr als unangebracht, wie er nun deutlich machte!

In seiner Instagram-Story machte der Influencer seinem Ärger Luft. Er habe nämlich mitbekommen, dass Aurelia auf Social Media gegen ihn hetzen würde: "Wenn man angeblich eine Person geliebt hat, dann brauchst du wirklich Zeit für dich und schreibst nicht jedem zurück und versuchst nicht, diese Person richtig schlecht zu machen." Er könne nicht verstehen, woher dieser Hass käme. "Was ist dein Ziel? Willst du mich noch mehr bloßstellen? Ich verstehe das nicht", ärgerte sich der Muskelmann.

Inzwischen scheint der Tattoo-Liebhaber aber mit dem Trennungsschmerz abgeschlossen zu haben. "Ehrlich gesagt ist es mir mittlerweile auch egal, ich bin halt viel zu alt für das und viel zu alt, um Menschen auf andere Menschen zu hetzen. Das ist für mich alles Bullshit und Kindergarten", betonte Danilo.

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Star

Promiflash Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Star

