Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro sind getrennte Leute! Die beiden TV-Bekanntheiten suchten dieses Jahr bei Are You The One – Reality Stars in Love nach ihrem persönlichen Perfect Match. Zwar wurden sie in der Kuppelshow anderen Partnern zugewiesen, fanden jedoch dennoch Gefallen aneinander. Kürzlich gingen sie mit ihrer Beziehung sogar an die Öffentlichkeit – und schienen superhappy miteinander zu sein. Doch sonderlich viel Pärchen-Content haben sie ihren Followern nicht geboten. Und jetzt offenbarte Aurelia sogar: Sie und Danilo haben sich getrennt, nachdem er sie angeblich betrogen hat!

Auf Instagram postete die Beauty ein ausführliches Statement. "Das Einzige, was schlimmer ist als belogen zu werden, ist betrogen zu werden", begann die Ex-Love Island-Kandidatin ihren ausführlichen Text. "Ihr sollt wissen, dass wir kein Paar mehr sind. ICH habe mich von ihm getrennt", stellte die Brünette klar. Das Paar habe einfach verschiedene Ansichten, "was Treue und Ehrlichkeit" bedeuten, gab sie einen Hinweis zu den Trennungsgründen.

Aurelia deutete sogar an, dass ihre Follower sie darauf aufmerksam gemacht haben könnten, dass Danilo sie angeblich betrüge. "Danke für all die Nachrichten, Videos und Anrufe, die mir die Augen geöffnet haben", gab sie an. Sie werde jetzt eine Weile brauchen, die Geschehnisse zu verarbeiten, verspreche aber, dass es keine Schlammschlacht zwischen ihr und Danilo geben werde. Danilo lässt hingegen aktuell nur die Musik für sich sprechen. In seiner Instagram-Story teilte er ein Lied mit dem Titel "Leer" von Milano.

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Star

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Star

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, einstige "Love Island"-Kandidatin

