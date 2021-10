Giulia Siegel (46) und ihr Sohn Nathan Wehrmann geben einen ehrlichen Einblick in ihr Privatleben! Die DJane hält sich in der Regel mit intimen Details über ihre Familie zurück. Jetzt macht die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit jedoch eine Ausnahme: In einem großen Interview mit Bild am Sonntag sprechen Mutter und Sohn offen über die Homosexualität des 19-Jährigen! "Für eine Mutter ist ein schwuler Sohn ein Geschenk, weil er immer sehr eng bei der Mama ist und auch lange bleibt", schwärmt Giulia. Nathan habe immer schon gewusst, dass er auf Männer steht – und auch die 46-Jährige habe immer eine gewisse Ahnung gehabt.

