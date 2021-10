Guido Maria Kretschmer (56) ging den Bund fürs Leben gleich mehrmals ein! Der Designer ist nicht nur Modeexperte, sondern kennt sich auch bestens in Sachen Eheschließung aus. Am 17. Oktober geht mit "Guidos Wedding Race" sogar seine eigene Sendung zu dem Thema an den Start. Er selbst hat schließlich auch schon eine Reihe von Hochzeiten hinter sich: Stolze fünfmal stand Guido bereits vor dem Traualtar – allerdings immer mit demselben Mann!

Seit knapp 36 Jahren geht der 56-Jährige gemeinsam mit dem Künstler Frank Mutters durchs Leben. 1987 gaben sie sich zum ersten Mal das Jawort. "Wir haben zwei Jahre nach unserem Kennenlernen eine wilde Hippie-Hochzeit auf Ibiza gefeiert", verriet Guido gegenüber Bild. Acht Jahre später wollten sie ihr Ehegelübde noch einmal erneuern und schmissen eine riesige Party auf Mallorca – mit rund 400 Gästen. 2005 kam dann Hochzeit Nummer drei. "Das war nach 20 Jahren Beziehung. Da hatten wir ein Riesen-Fest mit Motto-Party", führte der Shopping Queen-Star weiter aus.

2012 haben Guido und Frank ihre Partnerschaft offiziell im Roten Rathaus in Berlin eintragen lassen. Noch einmal sechs Jahre später haben sie dann zum fünften Mal geheiratet. "Die fünfte Hochzeit war endlich richtig vor drei Jahren auf Sylt. Da gab es ein Riesen-Programm mit kirchlicher Trauung", erinnerte sich Guido. Aber auch diese Fete soll offenbar nicht die letzte gewesen sein: "Vielleicht planen wir jetzt alle fünf Jahre ein Fest – eine Art Erinne­r­ungs-Love-Fest. Das wird dann konsequent durchgezogen."

Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer auf der Berlin Fashion Week 2019

TVNow/ Andreas Friese Designer Guido Maria Kretschmer

Instagram / guidomariakretschmer Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer

