Möchte er seine Rasselbande erweitern? Nick Cannons (41) Lebensphase als Vater startete während seiner Ehe mit Ex-Frau Mariah Carey (51). Im Jahr 2011 kamen ihre Zwillinge Moroccan (10) und Monroe (10) zur Welt. Mit Model Brittany Bell hat der Comedian einen Sohn und eine Tochter – die beiden wurden 2017 und 2020 geboren. Doch das war noch lange nicht alles! Dieses Jahr wurde der Rapper Vater von drei weiteren Kindern. Ob sich Nick noch mehr Kids wünscht?

Im Gespräch mit Entertainment Tonight plaudert Nick über seine weitere Familienplanung. "Mein Therapeut sagt, ich sollte zölibatär leben", scherzt er. Doch der siebenfache Vater sei damit nicht so wirklich einverstanden. Zumindest wolle er eine "kleine Pause" vom Kinderkriegen einlegen. Derweil bekomme sein Nachwuchs jedenfalls seine "volle Aufmerksamkeit", wenn er nicht gerade mit Arbeiten beschäftigt sei.

Woher kommt sein ausgeprägter Familiensinn? "Ich komme aus einer großen Familie [...] und habe so viel Liebe für Familie und Kinder in mir. Daher möchte ich auch eine große Familie haben", berichtet Nick. Er sei "von Gott gesegnet", dass er so viele Kinder habe – und schließt weitere Babys in Zukunft nicht aus.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit Monroe, Nick und Moroccan Cannon an Thanksgiving 2019

Instagram / missbbell Nick Cannon und Brittany Bell mit ihren gemeinsamen Kindern, Ostern 2021

Instagram / missbbell Nick Cannon und Brittany Bell mit ihrer Tochter, Dezember 2020

