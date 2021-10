Marco Peters sorgte bei Die Höhle der Löwen für einen absoluten Gänsehautmoment! Der 48-Jährige stellte am Montagabend seine Firma "Iss doch wurscht" vor: Insgesamt kreierte der Gründer fünf verschiedene Currywurst-Varianten – sowohl vegetarisch als auch mit Fleisch. Mit der Reaktion der Löwen hätte der Gastronom vermutlich aber nicht gerechnet: Marcos Currywurst riss die Unternehmer dermaßen vom Hocker, dass es sogar Standing Ovations gab!

Geschmacklich konnte Marco Judith Williams (49), Ralf Dümmel (54) und Co. komplett überzeugen. "Ich wäre liebend gerne dein Partner. Ich finde deine Geschichte, dein Produkt super", schwärmte Ralf. Der Gründer forderte 49.000 Euro für 49 Prozent der Anteile – die gab der 54-Jährige ihm sofort. Für seine Präsentation bekam Marco abschließend sogar Standing Ovations und reichlich Lob. "Das war so ehrlich, so bodenständig, so fair – das darf man schon fast nicht annehmen", bewunderte Carsten Maschmeyer (62).

Vor allem mit seiner Geschichte konnte Marco die Löwen berühren. Er beschrieb seine "Höhle der Löwen"-Teilnahme nämlich als seine letzte Chance – die Situation aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage habe ihn nämlich finanziell enorm mitgenommen.

RTL / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel, Unternehmer

RTL / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, Investor

