Die Höhle der Löwen kommt mit einer richtigen Premiere um die Ecke! Neben den Löwen Nils Glagau (45), Georg Kofler (64), Judith Williams (49), Dagmar Wöhrl (67), Carsten Maschmeyer (62), Nico Rosberg (36), und Ralf Dümmel (54) sind jetzt zum ersten Mal auch sogenannte Gastlöwen dabei. Anne und Stephan Lemcke stellten 2016 selbst noch ihren Gewürz-Start-up namens Ankerkraut in der Show vor – und kehren nun als Erfolgsunternehmer zurück. Ob sie die einzigen Gäste bleiben werden? Judith, Dagmar, Georg und Co. hätten da jedenfalls schon mal ein paar Vorschläge für weitere Geldgeber!

Judith könnte sich Petra Jenner als Gastlöwin vorstellen. "Sie war CEO von Microsoft in Österreich und in der Schweiz – eine hochgescheite, tolle, geradlinige Frau", schwärmt die Münchner Unternehmerin von ihrer "wunderbaren Freundin" im Promiflash-Interview. Jedoch gibt es wohl sogleich einen Haken, was ihre mögliche Teilnahme bei "Die Höhle der Löwen" angeht. Die Unternehmerin sei sehr in "ihrem Business verhaftet" und habe vermutlich gar keine Zeit für die Show.

Georgs Wunsch-Löwe könnte wohl auch eher ein Wunsch bleiben. Denn: Der Unternehmer würde gerne gemeinsam mit einem viel beschäftigten Politiker neue Start-ups bewerten: "Christian Lindner von der FDP ist auch ein Unternehmer – ihn fände ich lustig und geistreich!", erklärt er Promiflash.

Und auch der Traum-Löwe von Moderator Amiaz Habtu (44) wird aller Wahrscheinlichkeit nach eine Wunschvorstellung bleiben. "Weil dieser Mensch so durchgeknallt ist, aber auch verrückte Sachen auf die Beine stellt und Milliarden gemacht hat: Kanye West (44) in der ‘Höhle der Löwen’!", malt sich Amiaz aus. Immerhin sei Kanye ein Mensch, der sich mehrere Wochen lang in ein Stadion eingesperrt hatte, um "eins mit der Location zu werden".

Ein wenig realistischer wirken die Ideen von Dagmar und Nils. Die Familienunternehmerin könnte sich vorstellen, einen Teil ihrer Familie in die Show zu holen. "Ich würde gerne mal meinen Sohn dabeihaben – das würde ich toll finden", erklärt die Nürnbergerin. Und wen wünscht sich Nils in die Show? "Mich würden mal Stefan Raab (54) oder Joko Winterscheidt (42) interessieren", verrät der Orthomol-Geschäftsführer.

